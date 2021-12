Mesures anticovid: la «désobéissance civile» soutenue par les autres pouvoirs

La police ne contrôlera pas la fermeture des salles de spectacle et de cinéma. Et en cas d’infraction, les parquets ne devraient pas engager de poursuites. Quant aux bourgmestres, ils balancent entre le soutien aux acteurs culturels et la nécessité de (faire) respecter la loi.

Jamais. Jamais sans doute dans l’histoire politique de ce pays, une décision du gouvernement n’avait été aussi ouvertement remise en cause. Le choix de fermer les lieux culturels, pris mercredi dernier en comité de concertation, a suscité une vague de désobéissance civile, réaffirmée ce dimanche à l’occasion de manifestations à Bruxelles et à Liège. Mais le plus surprenant est venu d’autres représentants de l’Etat : ils ont tous exprimé un soutien plus ou moins implicite à l’égard du monde culturel.