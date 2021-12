Spider-Man, 1er film de l’ère covid à dépasser le milliard de dollars au box-office

« Spider-Man : No Way Home », avec la star britannique Tom Holland, a collecté 467,3 millions de dollars en Amérique du Nord et 587 millions à l’international.

Le nouveau Spider-Man est devenu le premier film de l’ère covid à engranger plus d’un milliard de dollars, durant le weekend de Noël dans le box-office, a indiqué dimanche Exhibitor Relations, cabinet spécialisé dans l’industrie cinématographique.

« Spider-Man : No Way Home », avec la star britannique Tom Holland, a collecté 467,3 millions de dollars en Amérique du Nord et 587 millions à l’international, soit plus d’un milliard de dollars sur 12 jours, confirmant les attentes des analystes.