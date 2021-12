Toto Wolff au sujet du silence radio de Lewis Hamilton: «Il n’a tout simplement pas de mot»

On n’a plus aucune nouvelle du pilote britannique depuis qu’il a perdu le titre de champion du monde.

Lewis Hamilton ne s’exprime pas « parce qu’il n’a tout simplement pas de mot » à la suite de la perte rocambolesque de son titre mondial. Toto Wolff, patron de l’écurie Mercedes, explique ainsi le ‘silence radio’ du septuple champion du monde de Formule 1 depuis le dernier Grand Prix à Abou Dhabi. « Nous hésitons tous dans les émotions, surtout Lewis », a déclaré Wolff au site Motorsport-total.com.

Hamilton se trouvait en tête de la course à cinq tours de la fin, filant vers un huitième titre mondial, lorsque la safety car est entrée en piste. Le directeur de course Michael Masi a demandé à tous les doublés qui se trouvaient entre Hamilton et Verstappen de s’écarter alors qu’il restait un tour à disputer. Le Néerlandais a dépassé le Britannique dans le dernier tour, s’assurant le titre mondial.