Le Sporting de Charleroi sans Knezevic, Bessile et Van Cleemput contre OHL ce lundi

Edward Still va devoir se passer de plusieurs joueurs importants pour le dernier rendez-vous de l’année, ce lundi, contre OHL.

C’est cette fois le secteur défensif qui est touché puisque Stefan Knezevic, Loïc Bessile et Jules Van Cleemput ont dû déclarer forfait ! « Stefan a dû être opéré d’une pubalgie en urgence », a ainsi expliqué le T1 carolo ce dimanche. « Il était prévu que l’opération se fasse durant la trêve mais les douleurs étaient telles qu’elle a été avancée. A priori, il sera de retour après la trêve. »

Alors qu’il était acquis qu’il devrait déjà faire une croix sur Shamar Nicholson, transféré cette semaine au Spartak Moscou et qui ne prendra logiquement aucun risque ce lundi, Edward Still a annoncé trois autres forfaits, ce dimanche, à la veille de la réception d’OHL.

Trop tôt pour Van Cleemput

Mais le patron de la défense carolo ne sera donc pas l’unique absent, Bessile et Van Cleemput étant aussi sur la touche. « Le premier n’est pas remis de sa contracture alors que pour le second, ce match arrive un peu trop tôt. On vise un retour pour le stage. »

Sauf surprise, c’est donc un trio Ozornwafor-Andreou-Wasinski qui devrait démarrer la rencontre ce lundi. « C’est un gros challenge », avoue Still. « On va faire preuve de créativité collective. La réponse à ces forfaits viendra du collectif. »

La sélection pour OHL

La sélection : Koffi, Chiacig, Boukamir, Lokembo, Wasinski, Ozornwafor, Andreou, Kayembe, Tchatchoua, Zedadka, Zorgane, Morioka, Ilaimaharitra, Gillet, Benchaib, Gholizadeh, Descotte, Ferraro, Zaroury, Fall.

Blessés : Desprez, Willems, Bessile, Van Cleemput, Knezevic, Nkuba.