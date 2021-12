Coronavirus: ce qui change en France au mois de janvier

L’idée est d’éviter la paralysie du pays alors que la multiplication des arrêts de travail pourrait provoquer la « désorganisation possible d’un certain nombre de services essentiels », selon le Conseil scientifique.

La seule présentation d’un test négatif demeurerait en revanche valable « pour l’accès aux établissements et services de santé et médico-sociaux ».

Dans le détail, il transforme le pass sanitaire en pass vaccinal « pour l’accès aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels ou encore aux transports interrégionaux », notamment ferroviaires.

A quatre jours du Nouvel An, le gouvernement pourrait faire plusieurs annonces à l’issue de ces deux réunions d’urgence. Et la question de nouvelles restrictions, déjà adoptées par plusieurs pays voisins, se pose alors que le nombre de contaminations explose, avec plus de 100.000 nouveaux cas enregistrés samedi, un record depuis le début de la pandémie.

L’obligation du port du masque à l’extérieur pourrait également être renforcée, à l’image de l’arrêté pris par le préfet en Savoie qui proroge des mesures en vigueur depuis le 30 novembre, obligeant les personnes de onze ans et plus au port du masque, y compris en extérieur, dans les lieux rassemblant plus de 10 personnes, comme les marchés, les salles de spectacle, etc.