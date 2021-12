D1A: en cas de succès au Beerschot, Anderlecht finira l’année sur le podium

À 21h, Anderlecht (5e, 35 points), invaincu depuis six journées, voudra confirmer sa bonne forme lors de sa visite au Beerschot, lanterne rouge avec 9 unités. Enfin, le duel entre Saint-Trond (16e, 21 points) et Eupen (11e, 25 points) est aussi programmé à 21h.

À noter qu’un succès des Mauves les enverrait sur le podium en cette fin d’année 2021. En effet, l’Antwerp n’a pas pu jouer face à Courtrai pour cause de coronavirus dans les rangs du Great Old. Comme le club anversois ne possède que deux longueurs d’avance sur le RSCA, ce dernier le dépasserait en cas de succès ce lundi soir. Précisons aussi que le leader, l’Union, a partagé l’enjeu face à La Gantoise (0-0) et que, un peu plus tôt ce dimanche, le FC Bruges a perdu le derby face au Cercle (2-0). Bref, les Mauves pourraient réaliser une opération en or en revenant respectivement à 9 points de l’Union et à 2 du FCB.