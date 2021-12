Les jours fériés de 2022 en un coup d’oeil

Au total, 10 jours fériés sont officiellement reconnus en Belgique et seront donc des congés payés pour les travailleurs. Ceux-ci pourront récupérer le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre, qui tombent le week-end au calendrier.

Comment poser ses congés pour les optimiser ?

Voici quelques idées :

Avril : On pose le vendredi 15 avril, et on jouit d’un week-end de quatre jours grâce au lundi de Pâques.

Mai : On pose le vendredi 27 mai, on profite d’un week-end de quatre jours lors de l’Ascension.

Juin : On pose le vendredi 3 juin, on profite d’un week-end de quatre jours lors de la Pentecôte.

Juillet : On pose le vendredi 22 juillet, on profite d’un week-end de 4 jours en célébrant le 21 juillet comme il se doit.

Août : On pose le vendredi 12 août, on profite d’un week-end de quatre jours lors de l’Assomption.

Octobre : On pose le lundi 31 octobre, on profite d’un week-end de quatre jours du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre. Il est à noter que la réforme des rythmes scolaires sera entrée en vigueur. Cela signifie que les élèves bénéficieront désormais de deux semaines de repos lors des vacances d’automne (du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 4 novembre 2022).