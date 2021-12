«Less is more»: des défis quotidiens pour améliorer son impact sur l’environnement

Personne ne devient “Zéro émissions” d’un seul coup », lance Lévy, qui a suivi les challenges « Less is more » proposés par Ecoconso depuis 2020. « Pour commencer, il faut souvent une petite impulsion. Dans un premier temps, c’est compliqué de changer ses habitudes. Mais lorsqu’on se met au défi d’essayer un nouveau geste pour la planète, une fois les choses mises en place, on voit rapidement les avantages obtenus. »