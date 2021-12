Les JT et le football dominent les audiences TV de l’année en Belgique

L’Euro de football et les journaux télévisés s’offrent pratiquement les 100 premières places du top 100 des programmes les plus regardés sur les chaînes francophones.

Les mois de juin et juillet auront été particulièrement fastes en termes d’audience pour les chaînes de télévision francophone, à en juger par le classement des 100 meilleures audiences de l’année 2021. Sans surprise, de mi-juin à mi-juillet, l’Euro de football a permis à la RTBF de réaliser ses plus gros chiffres d’audience de l’année, avec plus d’un million et demi de téléspectateurs devant le match Belgique-Portugal du 27 juin. A lui seul, le football, que ce soit pour l’Euro ou pour les matchs qualificatifs pour la prochaine Coupe du monde, occupe 22 places du top 100, composé sur base des chiffres quotidiens publiés par le CIM (Centre d’Information sur les Médias).

Les journaux télévisés de RTL-TVI et de la RTBF se partagent par ailleurs la presque totalité des 78 places restantes. Seule exception à cette razzia du football et des grands-messes de 19 heures, l’émission Face au juge, qui apparaît trois fois dans le classement.