«Hypocrites», «le cul entre deux chaises»: les politiques se crispent après la désobéissance civile de la culture

La décision de fermer les cinémas et les théâtres en particulier a suscité de nombreuses réactions d’indignation, non seulement de la part du secteur de la culture et de l’événementiel lui-même, mais aussi de responsables politiques, dont la ministre francophone de la Culture, Bénédicte Linard (Ecolo).

Après la publication de l’arrêté royal détaillant les mesures prises par le dernier Comité de concertation consacré à la pandémie, la ministre Verlinden a de nouveau donné instruction vendredi au commissaire général de la police fédérale, le premier commissaire divisionnaire Marc De Mesmaeker, et au président du Comité permanent de la police locale (CPPL), Nicholas Paelinck, d’agir si les décisions du comité de concertation ne sont pas respectées.

Un cadeau empoisonné

Du côté du cabinet de Jan Jambon, ces critiques sont jugées « hypocrites », rapportent nos confrères du Het Laatste Nieuws : « Les écologistes sont représentés dans le Comité de concertation via quatre gouvernements. Nous, nous ne sommes représentés que via un seul. Les Verts sont également derrière cette décision. Mais pour étouffer l’affaire, ils prennent maintenant Jan Jambon comme bouc émissaire parce qu’ils sont dans l’opposition au niveau flamand. C’est presque hypocrite : les Verts ne font qu’argumenter contre eux-mêmes et leur propre décision », se défend-on.

Enfin, pour le ministre-président flamand, l’avis des experts du GEMS était « un cadeau Noël empoisonné » : « Dans le scénario A – où presque rien ne changeait – les événements et les activités intérieures n’étaient effectivement pas supprimés. Le scénario B, le plus défavorable, prenait effet si les infections augmentaient pendant trois jours consécutifs, ce qui devrait se produire dès cette semaine. Si le Comité de concertation avait opté pour le premier scénario, nous aurions dû procéder à des ajustements entre Noël et le Nouvel An et fermer encore plus de secteurs. C’est pourquoi les décideurs politiques – comme le commissaire de Corona Pedro Facon, d’ailleurs – ont opté pour l’option la plus sûre », conclut le cabinet.

Le cul entre deux chaises

Le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, dénonce au micro de la RTBF des mesures illogiques : « L’incohérence des décisions gouvernementales va plonger tous les mandataires locaux, au premier rang desquels les bourgmestres, dans des situations bien embarrassantes. S ur le fond, évidemment, on s’indigne autant que les acteurs culturels de cette décision qui n’a ni queue ni tête, mais nous sommes aussi tenus de veiller à ne pas cautionner pour autant les actes de désobéissance civile. Et donc, on va à nouveau être le cul entre deux chaises ». Et de continuer : « Il est évident que je ne vais pas envoyer la police avec les matraques, mais d’un autre côté, on ne peut pas non plus être uniquement dans le laisser faire, parce que sinon, demain, on va peut-être avoir les HoReCaistes qui vont considérer que 23 heures n’est pas une heure qui leur convient et qu’il faut alors faire de la désobéissance civile, on va avoir les clubs de sport qui vont dire qu’ils ne veulent pas non plus fermer les buvettes, et après c’est la chienlit. On va donc être tenus, quoi que nous puissions penser de l’imbécillité ou non, de la crédibilité ou non des mesures décidées, comme officiers garantissant l’ordre public, à ce que ces mesures soient respectées. »

Le Centre de crise appelle les gouverneurs

Le Centre de crise national (NCCN) a pris contact avec les gouverneurs des dix provinces ainsi qu’avec le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort, pour leur demander de s’assurer du respect, par les autorités locales, de toutes les mesures prises le 22 décembre dernier par le Comité de concertation, a annoncé dimanche le cabinet de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verliden.