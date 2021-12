Coronavirus: le variant omicron est devenu dominant en Belgique

Entre le 17 décembre et le 23 décembre, 485.978 tests coronaires ont été effectués dans notre pays, dont un peu plus de 52.500 étaient positifs.

Emmanuel André s’attend à ce que le nombre d’infections augmente à nouveau prochainement, tiré par la forte progression d’omicron. L’impact sera quelque peu limité par la campagne de rappel et les symptômes peut-être plus légers du variant, dit-il, mais la charge de travail dans le secteur des soins de santé sera néanmoins élevée.

Entre le 17 décembre et le 23 décembre, 485.978 tests coronaires ont été effectués dans notre pays, dont un peu plus de 52.500 étaient positifs. Le nombre d’infections a diminué ces derniers jours, selon les données de l’institut sanitaire Sciensano, mais ces chiffres peuvent être faussés par les vacances de Noël. Les experts mettent en garde depuis un certain temps contre l’augmentation des taux d’infection due à l’essor de l’omicron.