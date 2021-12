Aperam acquiert ELG, spécialisée dans le recyclage de l'acier inoxydable

Spécialisée dans l'inox, Aperam a son siège social au Luxembourg et possède deux usines en Belgique : à Genk et Châtelet. Avec un chiffre d'affaires de 3.624 millions d'euros en 2020, elle est cotée à Bruxelles et fait partie du Bel20.

ELG, basée en Allemagne, emploie environ 1.200 ETP sur 51 sites dans 20 pays et devrait générer un Ebitda ajusté de l'ordre de 65 millions d'euros en 2021.