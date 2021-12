Averses et nuages: les prévisions météo des prochains jours

Ce soir, la zone de pluie quittera notre pays par l'est; elle sera suivie d'ouvertures temporaires, essentiellement en basse et moyenne Belgique. Quelques averses locales resteront toutefois possibles. Dans le courant de la nuit, le ciel deviendra à nouveau très nuageux partout et une nouvelle perturbation pluvieuse traversera notre pays à partir de l'ouest. Les minima seront atteints en soirée et se situeront entre 4 et 8 degrés. Le vent sera modéré de secteur sud, avec des rafales jusqu'à 50 km/h en Ardenne.

Mardi, nous prévoyons d'abord encore quelques pluies, essentiellement sur la moitié est du territoire. Dans le courant de la journée, le temps deviendra légèrement variable avec alternance de quelques averses et d'éclaircies. Les maxima seront compris entre 7 et 11 degrés. Le vent sera d'abord modéré de secteur sud avant d'augmenter en intensité pour devenir assez fort à localement fort de secteur sud-ouest. Des rafales jusqu'à 70 ou 80 km/h seront possibles, surtout l'après-midi.

Mercredi, après quelques éclaircies encore possibles localement en début de matinée, le temps deviendra rapidement très nuageux à couvert et des pluies modérées envahiront le pays à partir de l’ouest. En cours d’après-midi, le temps deviendra à nouveau plus sec depuis le littoral. Les maxima seront atteints en fin de journée avec des valeurs comprises entre 9 degrés sur l’est, 13 degrés sur le centre et 14 degrés sur l’ouest. Le vent s’orientera du sud à l’ouest-sud-ouest et il deviendra modéré dans les terres et assez fort à fort à la mer.

Jeudi, le temps restera très nuageux malgré la possibilité de l’une ou l’autre rare éclaircie. Quelques faibles pluies ou averses resteront au programme, principalement en matinée. Il devrait donc faire un peu plus sec l’après-midi. Les maxima resteront élevés pour la saison avec de 9 à 14 voire localement 15 degrés. Le vent restera modéré, assez fort à parfois fort au littoral, d’ouest à sud-ouest.