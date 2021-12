Le plus vieil ours polaire d’Europe est décédé La femelle de 37 ans était le plus vieil ours polaire d’Europe et le dernier ours polaire du zoo de Berlin.

Par DPA Publié le 27/12/2021 à 15:02 Temps de lecture: 1 min

L’ours polaire Katjuscha est mort au zoo de Berlin à l’âge de 37 ans. La femelle était le plus vieil ours polaire d’Europe et le dernier ours polaire du zoo de Berlin.

Katjuscha a été retrouvée morte dans son enclos le 24 décembre, a indiqué le zoo de Berlin lundi. Les ours polaires vivent normalement jusqu’à 25 ou 30 ans. Katjuscha avait des problèmes cardiaques et avait besoin de soins médicaux depuis un certain temps. « Nous déciderons dans les semaines à venir de ce qu’il convient de faire avec l’enclos des ours polaires au zoo », a déclaré le zoo de Berlin. Deux ours polaires vivent encore dans le Tierpark de Berlin, qui appartient au même propriétaire que le zoo de Berlin.