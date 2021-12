L’incroyable but de Mario Balotelli en Turquie: sa frappe surpuissante fait mouche (vidéo)

C’est l’un des plus beaux gestes offensifs de cette fin d’année 2021.

Entre le Boxing Day à la sauce anglaise ou bien en D1A, on n’a pas vraiment regardé ce qui se passait ailleurs. Il faut dire que les rendez-vous étaient moins séduisants car on ne jouait ni en Allemagne, ni en Espagne, ni en Italie. Mais ce n’est pas pour cette raison que nous sommes restés sur notre faim. Un joueur bien connu en Europe est même parvenu à se mettre en évidence de la plus belle des manières.

Il s’agit de Mario Balotelli. L’ancien joueur de l’Inter Milan, Manchester City, Liverpool ou encore Marseille a marqué un superbe but. L’attaquant qui évolue actuellement à Adana Demirspor, en Turquie, a décoché une frappe surpuissante qui a fait mouche. Cela n’a toutefois pas permis au club de « Super Mario » de s’imposer, Adana partageant l’enjeu avec Göztepe (1-1).