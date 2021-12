Comment la Belgique va faire trembler le foot mondial en 2022

Maîtres Hissel et Dupont ne sont, et c’est peu de le dire, pas les avocats les plus loquaces qui soient quand il s’agit de s’adresser aux médias. C’est en général l’actualité qui se charge de hisser les deux Liégeois à la une, comme ce fut le cas, en mai dernier, quand ils ont obtenu pour leurs trois clients – le FC Barcelone, la Juventus Turin et le Real Madrid – que des questions préjudicielles soient posées à la Cour européenne au sujet de la Super League, qui avait suscité l’ire collective et des sanctions (entre-temps suspendues) de l’UEFA.

Le dossier pose une question qui revient souvent, et qui a encore été épinglée en novembre dernier par le tribunal de première instance concernant l’interdiction d’exercer prononcée à l’encontre de Dejan Veljkovic : les instances du football peuvent-elles être neutres lorsqu’elles sont en même temps régulatrices et organisatrices d’événements ?