Thorgan Hazard a marqué «le but de l’année» avec les Diables rouges, Janice Cayman lauréate chez les Red Flames (vidéo)

Thorgan Hazard et Janice Cayman ont inscrit « le But de l’Année 2021 » en équipe nationale, a annoncé lundi l’Union belge de football (URBSFA).

Les supporters ont désigné le goal inscrit par Hazard contre le Portugal (1-0) en huitièmes de finale de l’Euro comme le plus beau de l’année chez les Diables rouges. Le médian de Dortmund était également en lice avec un autre but, la contre-attaque face au Danemark. Kevin De Bruyne, avec son but contre le Danemark à l’Euro, et Alexis Saelemaekers, avec son but contre la République tchèque, étaient les autres candidats.