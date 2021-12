Wout van Aert décroche une 5e victoire en cyclo-cross après une démonstration à Zolder, van der Poel abandonne (vidéos)

Et de cinq pour Wout van Aert. Le champion de Belgique de cyclo-cross a décroché ce lundi sa 5e victoire de la saison en autant de course disputée en s’imposant au Superprestige d’Heusden-Zolder. Il n’a laissé aucune chance à la concurrence, franchissant la ligne d’arrivée avec 1’04’’ d’avance sur le Britannique Tom Pidcock. Eli Iserbyt a pris la troisième place tandis que Mathieu van der Poel a abandonné en fin de course.

Le Sportif de l’année s’est dit en forme et avouait avoir bien récupéré après sa démonstration de la veille en Coupe du monde à Termonde. « Le soir, j’avoue que je sentais bien les efforts consentis durant la journée parce que le parcours était boueux, mais ce matin, j’avais bien récupéré. J’ai pris un départ parfait et j’ai tenté de faire la différence assez vite. Je me suis retrouvé assez vite tout seul, c’était encore long, mais j’ai essayé de bien rester dans le rythme », a expliqué le coureur belge au micro des organisateurs.

La seule frayeur pour le champion de Belgique aura été une glissade peu après la mi-course. « C’est difficile de toujours rester concentré à 100 % et de ne pas commettre de fautes. J’ai glissé sur une racine d’un arbre. Cela a été une sorte de wake-up call. J’ai terminé la course en n’y pensant pas trop, mais en restant vraiment bien concentré. La suite du programme va être chargée, j’ai quand même beaucoup donné hier et aujourd’hui, mais chaque fois que je prends le départ d’un cross c’est pour le gagner, cela a toujours été comme ça et cela ne va pas changer. »

Les prochains rendez-vous seront les manches du trophée X2O à Loenhout le 30 décembre puis Baal le 1er janvier et Herentals, chez lui, le 5 janvier avec entre-temps la manche de Coupe du monde à Hulst le 2 janvier aux Pays-Bas.