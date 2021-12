Philippe Marcewzski en bref

1974 Naissance à Ougrée.

1995 Chercheur en neuropsychologie cognitive au Fonds national de la recherche scientifique et à l’Université de Liège.

2002 Crée la librairie liégeoise Livre aux Trésors en 2002.

2018 La quitte. Tient une rubrique littéraire, « La ritournelle », dans le magazine Imagine Demain le Monde. Publie dans le magazine Wilfried, ainsi que dans La Gazette du Rock.

2019 Blues pour trois tombes et un fantôme (Inculte). Dans la sélection finale du Prix Rossel 2019. Le livre a été adapté pour une lecture scénique avec les musiciens Greg Houben et Quentin Liégeois et le photographe Dominique Houcmant.

2021 Un corps tropical (Inculte). Prix Rossel 2021.