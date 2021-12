Incidents lors de Paris FC-Lyon: match perdu pour les deux clubs, éliminés de la Coupe de France

La Fédération Française de football a frappé fort suite aux incidents qui ont provoqué l’arrêt du 32e de finale de Coupe entre le Paris FC et l’Olympique lyonnais.

La commission de discipline de la Fédération Française de football (FFF) a décidé lundi de donner match perdu pour le Paris FC et Lyon après les incidents survenus en tribunes lors du 32e de finale de Coupe de France le 17 décembre.

Les deux clubs, désormais éliminés de la Coupe, ont écopé d’autres sanctions.

L’OL est ainsi suspendu de la Coupe de France avec sursis, à compter de l’édition 2022/2023. Le club lyonnais sera privé en outre de ses supporteurs en parcage extérieur jusqu’à la fin de la saison. Une sanction qui s’appliquera aussi en Ligue 1.

Le Paris FC devra lui jouer cinq matches à huis clos à Charléty.

Les deux équipes écopent en outre d’amendes, 10.000 euros pour le Paris FC, 52.000 euros pour Lyon.

Le match entre le Paris FC et Lyon disputé au stade Charléty, avait été définitivement arrêté à la mi-temps (1-1), dernier épisode d’une longue série d’incidents en tribunes dans les stades français cette saison.

Des fumigènes avaient été lancés aux abords du parcage des supporters lyonnais et des bagarres avaient éclaté en tribunes, entraînant des mouvements de foule et le déploiement des forces de l’ordre. Deux personnes, un supporter et un policier, avaient été blessées.