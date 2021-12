Geoffrey Blancaneaux: un diamant français, poli à la belge!

Le tennis masculin belge n’a guère eu l’occasion de pousser trop de cocoricos en 2021. Pourtant, il y a bien un cri de victoire qui a retenti, début décembre, du côté de Maia au Portugal, soulignant la réussite d’une jolie collaboration belgo-française. Le Parisien Geoffrey Blancaneaux qui avait défrayé la chronique en remportant Roland-Garros 2016, chez les juniors, sortait d’une trop longue mise à l’ombre pour remporter son tout premier titre en Challenger, à 23 ans. Dans les tribunes, son compatriote et coach, Xavier Le Gall, aussi président de la Fondation belge Hope and Spirit, levait les bras au ciel. « J’avais choisi une nouvelle route, voici un an, en optant pour la Fondation et son projet, cette victoire symbolise un premier pas dans la bonne direction », commente ce Parisien qui respire la forme. Pas vraiment un gabarit, mais plutôt un joueur sec et vif.