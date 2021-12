Fatigue pandémique: des recours en justice pas si évidents

Cela fait plusieurs mois que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) met en garde contre la fatigue pandémique et, par extension, du risque de perte d’adhésion de la population aux mesures sanitaires.

Quelques mois plus tard, force est de constater que cette lassitude gagne l’Europe. Les recours en justice contre les mesures, par exemple, se multiplient. Toute mesure qui restreint les libertés doit en principe être justifiée, non discriminatoire et limitée dans le temps et respecter le principe de proportionnalité, rappelle sans cesse le commissaire européen à la justice, Didier Reynders. Mais il n’est pas si simple de démontrer que les décisions sanitaires y dérogent.