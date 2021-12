Prix de l'énergie - Baisse des prix du gaz en Europe pour le quatrième jour consécutif

Le prix du gaz naturel néerlandais, la référence européenne, a chuté lundi de près d'un cinquième, à 90 euros par mégawattheure, soit la moitié du pic de plus de 180 euros atteint mardi dernier. En revanche, le prix est encore environ cinq fois plus élevé qu'il y a un an.

La chute des prix du gaz entraîne également une baisse des prix de l'électricité. En Allemagne et en France, les prix de l'électricité ont baissé de 20 à 30%.