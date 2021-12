La police verbalise un spectacle maintenu malgré les restrictions sanitaires

Le bourgmestre de Bertrix avait annoncé maintenir ce spectacle et autoriser sa tenue devant un public, malgré la fermeture du secteur annoncé lors du Comité de concertation du 22 décembre.

« Parfois, il nous revient de prendre quelques décisions qui s’inscrivent en porte-à-faux avec certains marchandages qui touchent, dans le cas présent, le monde culturel et dérivés, heurtent et hérissent la population entière et constituent un manque flagrant de respect envers toutes et tous », peut-on lire dans un message publié vendredi matin par le bourgmestre de Bertrix sur sa page Facebook.