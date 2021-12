Camille Lellouche personnelle et intime

On connaissait l’humoriste et la comédienne. On a oublié qu’elle fut concurrente à « The Voice » France en 2015. On a vraiment découvert ses talents de chanteuse en compagnie de Grand Corps Malade, pour ce duo « Mais je t’aime » qui leur a valu une Victoire de la Musique. Tous les signes étaient donc au vert pour que paraisse ce premier album où Camille, avec cette voix tout de suite reconnaissable, entre douceur et flow urbain, révèle ses talents d’auteure et compositrice. Celle qui a déjà parlé de son lourd passé (de violences conjugales notamment) écrit ici des textes très personnels et intimes, se présentant telle qu’elle est, loin de l’image qu’elle a jusqu’ici donnée d’elle, de la petite comique excitée, volubile et drôle. Camille peut aussi être tragédienne (« Cow-boy »), d’une force parfois violente, attirée par le rap et ses punchlines qui sont autant de vengeances sur l’adversité. On n’avait plus entendu une telle douleur depuis Diam’s à qui elle nous fait plus d’une fois penser. Ce disque est beau et touchant, fort et grave. Oui, Camille est bien une vraie chanteuse.

PIAS.