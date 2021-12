D1A: Seraing, battu 2-0 à Malines, enchaîne une 5e défaite de rang, Jordi Condom quitte son poste de coach

Les derniers résultats insatisfaisants ont précipité le divorce entre la direction sérésienne et Jordi Condom, qui quitte le Pairay après 24 rencontres officielles. Au regard des résultats décevants de ces dernières semaines, les deux parties ont pris la décision de se séparer. Seraing occupe en effet la place peu enviable de barragiste. Malgré une belle prestation à Malines, on sentait que le groupe ne parvenait plus à se sublimer ces dernières semaines, qu’il manquait de gnac alors qu’il avait démontré dans un récent passé qu’il était parfaitement capable de rivaliser avec les équipes de D1A. Il était important de réagir puisque tout est encore possible. Loin d’être largué au classement, le RFC Seraing demeure en effet plus que jamais dans la course au maintien.

Un électrochoc était cependant inévitable pour remobiliser tout le monde, insuffler un nouvel élan au groupe sérésien. L’ère Jordi Condom terminée, la direction est désormais à la recherche d’un nouvel entraîneur qui devrait être désigné au plus tard à la reprise des entraînements, le 3 janvier prochain.

