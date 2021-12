Le vrai ou faux: excès de vitesse, les Flamands sont-ils davantage «flashés»?

Le chiffre publié ce lundi par le Standaard peut surprendre : l’année dernière, les radars fixes et mobiles de la police fédérale se sont allumés 7 fois sur 10 en territoire flamand. Soit 2,8 millions de « flashs » sur un total de près de 4 millions d’excès de vitesse, selon les chiffres adressés par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (VLD) en réponse à la députée d’extrême droite Katleen Bury. Le chiffre surprend d’autant plus que les Flamands ne représentent que 58 % de la population belge (les Wallons 31,5 % et les Bruxellois 10,5 %) et le nombre de radars fédéraux est désormais sensiblement identique au nord et au sud du pays : 31 radars fixes et 17 radars mobiles opérationnels en Flandre, 30 et 18 en Wallonie, rappellent nos confrères du Standaard.