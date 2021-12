Juliette Armanet énergique et solaire

On attendait de rencontrer Juliette (comme initialement prévu) pour parler de son deuxième album paru ce fameux vendredi 19 novembre (en même temps que l’Adele, l’Orelsan, le Sting, le Zucchero…). La jeune maman privilégiant d’abord la promo française, ce sera donc pour l’année prochaine. Ce qui ne nous empêche pas d’enfin dire le plus grand bien de ce disque funky au possible, à l’image du single Le dernier jour du disco. C’est amusant de voir que, comme Clara Luciani, sans se concerter, Juliette opère ici un même virage disco, énergique, solaire, joyeux, incandescent, sans doute inspiré par ce trop long confinement… Entre un « Boum boum baby » amoureux aux violons virevoltants et un « Vertigo » en compagnie de SebastiAn emprunté à Charlotte Gainsbourg, Juliette impose une fois de plus cette voix qui joue aux montagnes russes avec une aisance déconcertante. Juliette parle ici d’amour fou, brûlant, nous emportant sans problème dans une danse endiablée.

Romance-Universal.