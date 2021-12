Paul Weller: dix-huit pièces du catalogue en version orchestrale

Quand un des plus grands mélodistes anglais se décide à revoir dix-huit pièces de son catalogue en version orchestrale, on salive avant même d’avoir entendu la première note. Surtout qu’il s’agit ici de l’enregistrement live d’un seul soir donné le 15 mai dernier avec le BBC Symphony Orchestra dirigé par Jules Buckley. C’est l’ensemble de sa vaste carrière mêlant The Jam, Style Council et ses albums en solo, que reprend ici Paulo en 75 minutes, n’hésitant pas à inviter Celeste sur « Wild Wood », James Morrison sur « Broken Stones » ou encore Boy George sur « You’re The Best Thing ». Tous ses tubes sont ici au rendez-vous, laissant une place prépondérante aux arrangements orchestraux derrière lesquels, modeste, il aime se cacher. Sauf que sa voix est bien là pour dialoguer avec ces cordes en folie et ces cuivres décoiffants. Du coup, sa soul british retrouve des accents sixties et seventies les bienvenus, du temps où la Motown en remettait tant et plus de ces violons au moulin de notre cœur. Un résumé parfait d’un songbook tout aussi magistral !

Polydor-Universal.