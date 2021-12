Nils Frahm: des enregistrements d’une grande beauté

Le compositeur et producteur allemand se raconte ici, sur ce double album, au travers de vingt-trois pièces de piano solo enregistrées entre 2009 et 2021, la plupart inédites. « Une anatomie de mes différentes façons de penser la musique et de la jouer », dit-il à propos de ce disque qu’il considère ni comme un nouvel album ni comme une compilation. Une fois de plus, la pandémie a du bon car elle a permis à Nils de se retourner sur ces enregistrements d’une grande beauté qu’il n’a jamais pensé à publier, pour une raison qui lui échappe encore. Comme à son habitude, sa façon de faire sonner ses claviers est originale. Il n’hésite pas à laisser les bruitages comme à ajouter des effets électroniques, voire des vagues imaginaires. Nils occupe totalement l’espace sonore, chaque note suspendue trouvant son écho. Il y a également du Satie sous les doigts du pianiste qui plus d’une fois interroge le silence et la nature. En fermant les yeux, on se promène avec lui dans un sous-bois enneigé ou au bord d’un rivage par un petit matin ensoleillé. Une vraie rêverie qui fait un bien fou !

