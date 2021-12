Alain Eraly, sociologue: «La crise de légitimité est une crise de la démocratie»

La fermeture du monde culturel et du divertissement réunit les conditions pour une « aggravation de la crise de légitimité » du politique, selon le professeur émérite en sociologie.

Professeur émérite en sociologie à l’ULB, membre de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, Alain Eraly s’inquiète de la suite de la gestion de la pandémie. Il pointe du doigt une autorité qui se délabre, le politique n’étant désormais plus capable de réduire l’incertitude de la vie collective mais finirait par l’accroître. Il appelle à un changement de méthode de prise de décision et de communication politique, désormais déficientes.

A quoi remarque-t-on que l’autorité, en cette période de pandémie, est fragilisée ?