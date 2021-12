Comment la Belgique va faire trembler le foot mondial en 2022

En plus du «Footbelgate» bientôt jugé, des décisions judiciaires attendues l’année prochaine pourraient, à partir de la Belgique, créer de véritables séismes pour le football mondial. L’avocat Martin Hissel, qui avec son binôme Jean-Louis Dupont suit de près la majorité des dossiers chauds de la rentrée, fait le point.

M aîtres Hissel et Dupont ne sont, et c’est peu de le dire, pas les avocats les plus loquaces qui soient quand il s’agit de s’adresser aux médias.