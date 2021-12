Open d’Australie: l’Argentine Podoroska, forfait pour Melbourne, ne sera pas de retour avant mars prochain

Nadia Podoroska, demi-finaliste à Roland Garros en 2020, a annoncé son forfait pour l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem de l’année qui doit débuter le 17 janvier, ajoutant ne pas revenir sur les courts avant mars prochain.

L’Argentine, 84e mondiale, a expliqué qu’elle souffrait toujours de problèmes physiques contre lesquels elle lutte ces dernières semaines. Elle estime devoir prendre plus de temps pour se remettre totalement sur pied et a décidé de ne plus jouer en compétition jusqu’en mars prochain « Je suis pour l’instant à Alicante où je poursuis ma rééducation pour être à 100 % », a précisé la joueuse sur les réseaux sociaux.