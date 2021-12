Codeco: Ecolo, le cul entre deux thèses

Rien ne justifiait la fermeture ciblée des salles de cinéma et de spectacle… Cette mesure, isolée, n’est pas cohérente. Il est important de rappeler le rôle fondamental d’un parti comme le nôtre qui est aussi de faire bouger les lignes, même quand c’est difficile et délicat. La démocratie repose aussi sur le droit de questionner des décisions prises par des partenaires de majorité, surtout lorsqu'’une décision ne semble pas pertinente. Nous défendons l’indispensable dialogue avec les secteurs touchés et la possibilité de réévaluer les mesures. » Dimanche soir, après la manifestation du secteur culturel, Ecolo s’est fendu d’un communiqué de presse enjoignant le gouvernement fédéral à revoir cette décision décriée depuis mercredi soir.