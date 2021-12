Paul Magnette: «Collectivement, on s’est plantés lors de ce dernier Codeco»

Dans le contexte de révolte contre la mesure de fermeture des salles de spectacles décidée par le dernier Codeco, le président du PS a donné ce lundi une interview au journal L’Echo. Dans laquelle il le dit tout net : « Il faut avoir l’humilité de le reconnaître : collectivement, on s’est plantés lors de ce dernier Codeco. C’est difficile de gérer la crise, les Belges ont respecté les consignes, enduré les difficultés sociales, les restrictions, etc. Mais il faut à présent reconnaître que cela craque de toutes parts, en partie en raison de la situation objective que nous vivons, mais aussi en raison des erreurs que nous avons commises. Il n’y a pas de honte, en tant que politique, à reconnaître que nous faisons des erreurs. Essayons d’en comprendre les origines et voyons comment les corriger. »

Il estime qu’« il n’y avait pas de raison objective de fermer » les salles de cinéma, théâtre et concert, mais que l’on visait « tous les événements en intérieur. Un travail aurait dû être fait, il faut le dire, par la ministre de la Culture (Bénédicte Linard, Ecolo, NDLR). On aurait dû établir des critères (ventilation, usage du masque, CST, etc.) en fonction desquels les lieux culturels pourraient continuer à fonctionner. Les acteurs auraient dû avoir la possibilité de se mettre en règle avant de recevoir une certification de la Communauté française. (…) Avec une certification, on aurait pu, en Codeco, éviter d’y aller à l’aveugle. »