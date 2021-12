Beerschot – Anderlecht: Verschaeren marque sur la première occasion (0-1, direct)

Le Sporting d’Anderlecht est très séduisant ces dernières semaines. Les Mauves deviennent de plus en plus costauds et restent sur une série de 14 points sur 18. Si la bande à Kompany parvient à l’emporter ce soir, elle montera sur le podium.

Mais attention au match piège juste avant la fin de l’année ! Le Beerschot n’a absolument rien à perdre alors qu’il reste sur 4 défaites consécutives en championnat.