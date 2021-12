Standard: des chiffres alarmants qui en disent long

Il y a un an, le Standard avait bouclé l’année 2020 par une défaite à domicile face à Saint-Trond (1-2), fatale à Philippe Montanier, remercié sur-le-champ après quatre revers consécutifs et un bilan comptable de 24 points sur 57. L’année 2021 s’est achevée de la même manière, dimanche à Sclessin, par une défaite concédée face à Zulte Waregem (0-1) qui plonge le club liégeois et Luka Elsner, son coach, en plein cauchemar. Avec un bulletin de 10 points sur 30, alors que celui de son prédécesseur, Mbaye Leye, en renseignait 3 de plus après le même nombre de matches, le technicien franco-slovène n’est pas parvenu, très loin s’en faut, à redresser la barre. Et si certains feront remarquer, à juste titre, que rien n’a tourné dans le bon sens face à une équipe flandrienne aussi faible que ne l’avait été Louvain une semaine plus tôt, le contenu proposé par les joueurs liégeois reste terriblement léger. Certains chiffres l’attestent.