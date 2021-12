Margaux Vranken: un vrai bonheur

Au Gaume Jazz, le 8 août 2021, la pianiste belge Margaux Vranken a interprété son album Purpose. Avec Fil Caporali à la contrebasse, Tom Bourgeois au sax, Daniel Jonkers à la batterie plus deux chanteuses, Stace et Marylène Corro, qu’elle rejoint parfois, et un quatuor à cordes, Another String Quartet. « Dès le premier morceau, “Opening”, on a envie de pénétrer dans l’univers de Margaux Vranken tant il semble empli de bonheur simple, de joie de vivre, d’optimisme sans béatitude, écrivais-je alors. Les chanteuses sont parfaites, Marylène plus dans le velours, Stace plus dans la soul. On se croit parfois dans une comédie musicale de Broadway, de celles qui illuminent les yeux des spectateurs. Mais la pianiste n’est pas béni-oui-oui. Si sa musique est fluide et colorée, elle n’hésite pas à la casser d’ellipses, de ruptures, de puissance . Et puis il y a “Purpose”, qui respire la vie. » Ce concert a été enregistré par Daniel Léon. Il est proposé par Igloo en numérique. Et je ne retire rien de ma critique : c’était un concert exaltant, un vrai bonheur.

Igloo