Enrico Rava: enthousiasmant

Cet album live du trompettiste italien Enrico Rava a été capté le 18 août 2019 au Jazz Middelheim à Anvers. Un set enthousiasmant. Qui commence sur les chapeaux de roues par « Infant », une compo de Rava, où ses musiciens se donnent à cœur joie : Francesco Bearzatti au sax ténor, Francesco Diodati à la guitare, Giovanni Guidi au piano, Gabriele Evangelista à la contrebasse et Enrico Morello à la batterie. Le sextet est dans une forme éblouissante. Le guitariste et le pianiste ne cessent d’emmener le groupe dans des chemins étonnants, aventureux et Enrico Rava adore ça, il s’y engouffre avec aisance et en découvre d’autres. Ecoutez le traitement de « Once upon a summertime » de Michel Legrand et comment la chanson est déviée de son cours pour foncer sur « Theme for Jessica Tatum » de Rava. Et la reprise de « Quizás Quizás Quizás ». Tout cela est d’une grande beauté, d’une belle émotion, d’une énergie emballante et toujours prompte à nous offrir des tas de surprises, ce qui est formidable.

ECM