L’Achéron: une intégrale exemplaire

Avec ces deux derniers coffrets se termine une intégrale exemplaire, par François Joubert-Caillet de son ensemble Achéron, des quatre livres de pièces pour viole de Marin Marais. On savait le maître puissamment original. On admire dans le troisième la vocalité (les « Plaintes »), le sens des phrasés longs (certaines ouvertures et sarabandes) mais aussi le sens des expérimentations (dans les gigues). Dans le quatrième, où le terme de suite est ouvertement revendiqué, la diversité des mouvements de danse est servie avec une inventivité stimulante. Le couronnement dans un total bonheur musical d’une entreprise magistrale.

Ricercar (deux coffrets de 4 CD)