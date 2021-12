Seraing tourne la page Condom

La défaite subie sur le terrain de Malines sur le score de 2-0 est celle de trop. Le RFC Seraing et son entraîneur espagnol Jordi Condom, qui restent sur 5 revers de rang, ont décidé de se séparer d’un commun accord.

Le score (2-0) est sévère. Trop sévère même. Les Sérésiens ont hérité de nombreuses occasions de but ce lundi à Malines. Sans un grand Gaëtan Coucke, ils auraient dû mener 0-3 à la pause. « Nous avons manqué d’efficacité et le gardien adverse a réalisé un gros match », commente Jordi Condom. Mais comme souvent en cas de gaspillage, c’est l’adversaire qui émerge. Le scénario est connu et c’est exactement ce qu’il s’est passé. Sur ses deux premières franches opportunités, Malines a marqué autant de fois. « Comme souvent cette saison, en 5 minutes, nous nous retrouvons menés au score… Mais je n’ai rien à reprocher aux joueurs, seule l’efficacité a manqué. »