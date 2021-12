Fournel, Kantorow: deux conceptions complémentaires du génie brahmsien

Voici les vainqueurs de deux grandes compétitions dans la même colossale 3e sonate de Brahms. Match nul tant ils incarnent au sommet deux conceptions complémentaires du génie brahmsien. On connaissait ce dernier remarquablement construit dans les Variations Händel de Jonathan Fournel, où il triompha au dernier Reine Elisabeth. Ces mêmes qualités de ductilité et de clarté structurent sa lecture très concentrée de l’op. 5. Avec Alexandre Kantorow, vainqueur du Tchaïkovski 2019, on monte d’un cran dans l’introspection. Le discours prend ses assises dans le grave du piano. Il se veut imaginatif et rêveur comme s’il nous entraînait très loin vers un monde fantastique : ce sentiment d’épopée qui habite les Quatre Ballades op.10 où son éloquence fait mouche. Une vision démiurgique qui rappelle le grand Kempff.

Alpha, BIS