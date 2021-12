Fray, Staier: piano et clavecin bienvenus

La querelle des anciens et des modernes n’est plus de mise. Bach, au piano, a repris tous ses droits et il caracole avec une volubilité communicative dans les Variations Goldberg enjouées de David Fray qui s’imposent par leur lisibilité bienveillante. Au clavecin, on attendait d’Andreas Staier, une lecture magistrale à la Leonhardt du deuxième livre du Clavier bien tempéré. L’intérêt est ailleurs, dans une interprétation certes réfléchie et pensée mais qui, surtout, s’offre le plaisir d’un épanouissement non démonstratif. Le bonheur de l’instant l’emporte désormais sur la démonstration magistrale et c’est très bien ainsi.

Erato, harmonia mundi (2CD)