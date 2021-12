SC Charleroi: une gifle qui ternit la fin d’année

Entre le départ de Nicholson, les nombreuses blessures et les absences de dernières minutes de Descotte et Tchatchoua pour cause de Covid, les Zèbres n’ont jamais réellement existé dans cette rencontre face à une équipe d’OHL réaliste

Le Sporting de Charleroi a fini l’année sur une gifle d’ampleur ce lundi en début de soirée. Si les circonstances ont quasiment toutes été défavorables aux Sambriens, ceux-ci ont en plus tendu la joue pour se faire gifler face à une formation d’OHL qui ne s’est pas prié de le lui faire payer sur un score sec et sans appel grâce à des réalisations de Casper De Norre, Mousa Tamari et Sory Kaba. « Le score est clair et les buts qu’on encaisse sont quasi issus d’assists de notre part. Donner le match de cette façon est particulièrement décevant, surtout qu’on avait aussi concédé des occasions de notre faute à Eupen », regrettait évidemment Edward Still après-coup. « Et il n’est pas question de remettre la faute sur les joueurs. J’assume les choix posés et il faudra analyser ce qui s’est passé. »