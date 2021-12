La santé de la démocratie, c’est toute une culture

La Belgique a-t-elle un problème d’autorité ? La question résonne à chaque « niet » opposé depuis mercredi à la refermeture du secteur culturel. Des directeurs de salles qui continuent à proposer leurs spectacles en dépit de l’injonction donnée au plus haut niveau. Des bourgmestres et des policiers qui annoncent urbi et orbi qu’ils ne sanctionneront pas. Et pour couronner le tout, la remise en question du dernier Comité de concertation par des voix issues de la majorité même.

Durant le week-end, plusieurs experts ont fait connaître leur point de vue sur le reconfinement de la culture. Pour résumer : le Codeco a outrepassé ce qu’ils avaient globalement demandé. Résultat : en sortant des rails scientifiques, il a gravement sapé sa propre crédibilité. A quoi sert-il en effet d’imposer une énième fermeture à un secteur qui a donné jusqu’à présent tous les gages voulus si la mesure n’est pas probante ?