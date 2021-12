Mike Vanhamel très lucide après l’humiliation subie par le Beerschot: «C’est une honte pour le club, on a été nuls!»

La saison du Beerschot était déjà très compliquée avant le début de la rencontre, elle l’est certainement encore un peu plus ce soir.

Après le match, Mike Vanhamel, capitaine des « Rats » prenaient ses responsabilités au micro de nos confrères d’Eleven : « Déjà à 11, c’était un match très compliqué, mais alors à 10 et alors que c’était déjà 0-3, cela devenait impossible. On savait qu’il fallait être plus costaud, bien plus que ce que nous avons été. C’est à moi de relever la tête maintenant en tant que capitaine. Je fais une bourde sur le 7e but et je prends mes responsabilités. Cette rencontre, c’est une honte pour le club mais pour nous-mêmes. On a été nuls (sic), du début jusqu’à la fin. Un off-day total ! »