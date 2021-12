Vincent Kompany très content de la victoire du jour mais…: «Anderlecht doit juste rester humble»

Anderlecht est de plus en plus solide ces dernières semaines. Après la victoire du jour 0-7 à Anvers, Vincent Kompany a bien entendu apprécié le contenu proposé par ses joueurs mais il est déjà concentré sur la rencontre suivante face au Standard : « Tout a bien tourné pour nous aujourd’hui. Le travail a été très important depuis le début de la saison. Personnellement, ce qui me rend fier, c’est de voir ces joueurs que le public aime voir au stade travailler pour l’équipe. Il y a eu beaucoup d’abattage sur le terrain de la part de tout le monde ! »

L’ancien Diable rouge sait que tout n’est pas fait encore : « L’Anderlecht d’aujourd’hui doit juste rester humble. Il y a encore beaucoup de travail à fournir. Mais il n’y a pas de recette miracle. En début de saison, nous n’avons pas eu beaucoup de chance, c’est aussi pour ça que l’on est un peu en chasse et derrière. Les résultats des dernières semaines, c’est énormément de travail. Et pour ça aussi, je suis content ! »