D1A: Eupen battu à Saint-Trond (2-0)

Au Stayenveld, Saint-Trond avait ouvert la marque, méritoirement, par son Japonais Taichi Hara à la 25e minute (1-0), pour son 3e but de la saison et parvenait à maintenir son avantage pour remporter trois points très précieux dans le bas du classement. Les Trudonnaires se mettaient à l’abri à la 81e minute par Suzuki (2-0).

Au classement, le Beerschot, où la position de l’Argentin Javier Torrente est plus que fragile, conserve la peu glorieuse lanterne rouge du championnat avec 9 unités, à dix points de Seraing, battu au FC Malines (2-0) en début de soirée. Une défaite serésienne synonyme de séparation avec Jordi Condom, l’entraîneur espagnol, après un 0 sur 15 pour le néo-promu.

Anderlecht s’installe lui à la troisième place avec 38 points (pour 37 à l’Antwerp, mais avec un match de moins). Charleroi avait lui subi la loi de Oud-Heverlee Louvain (0-3) et recule à la 7e place dépassé par Malines 6e. OHL se donne de l’air (10e, 26 pts). Eupen compte toujours 25 points (12e), mais est désormais talonné par Saint-Trond (24 points, 13e). Ostende, le Standard (avec deux matches en moins) et Waregem comptent 23 points. Seraing (19 pts) et le Beerschot (9 pts) ferment donc la marche.