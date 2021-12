Les crimes seront prescrits moins rapidement

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), va ajuster le délai de prescription dans le Code de procédure pénale, rapportent mardi L’Echo et De Tijd. Le délai de prescription continuera à ne courir que pendant l’instruction des faits, mais une fois le procès ouvert au fond, l’affaire ne pourra plus expirer.

« Le délai de prescription est suspendu à partir du moment où l’affaire est portée devant la juridiction au fond », assure le ministre. Plus les faits sont graves, plus le délai de prescription est long. Cela va de six mois pour les « violations » mineures, cinq ans pour les « délits » plus graves et 10 à 20 ans pour les « crimes » encore plus graves.