Sondage: un duel entre Lukaku et De Bruyne pour devenir notre «Diable de l’année»?

Le grand sondage lancé ce lundi sur nos sites dévoile déjà une première tendance entre le génie de City et le buteur de Chelsea.

2021 vit ses dernières heures, 2022 prendra bientôt sa place. L’heure est au bilan pour les Diables rouges qui ont connu une année mouvementée, avec l’Euro et la phase finale de la Ligue des nations. Si l’équipe nationale n’a pas été récompensée par un trophée, certains joueurs de Roberto Martinez ont, eux, eu cette chance en club.

Ce fut notamment le cas de Youri Tielemans et Timothy Castagne, vainqueur de la FA Cup avec Leicester, de Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Eden Hazard ou encore Romelu Lukaku, tous champions dans leur pays d’accueil. « Big Rom », meilleur buteur belge de l’année écoulée (41 buts) et titré avec l’Inter en Serie A, a donc toutes ses chances d’être élu « Diable de l’année » par un jury de 11,5 millions de personnes : vous et vous seuls !